FOTO UN VIDEO Uzvaras parku izgaismo krāšņas uguns instalācijas

Apvienībā "Cie Carabosse" darbojas plašs radošo profesiju spektrs: koncepta autori, režisori, aktieri, konstruktori, mūziķi, izgudrotāji un vizuālie mākslinieki, kurus vieno "dari pats" jeb "Do It Yourself" darba pieeja, proti, nevis pasūtīt savu uguns instalāciju izveidi kādam citam, bet veidot visu kopējo uzvedumu savām rokām.