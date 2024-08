10 gadu laikā PMLP saņēmusi vismaz 5000 patvēruma meklētāju iesniegumus

Izvērtējot katras personas iesniegtos dokumentus un individuālo situāciju, tikai 24% no visiem iesniedzēju piešķirts kāds no starptautiskās aizsardzības statusiem.

Valsts robežsardze reģistrē patvēruma lūgumus, identificē patvēruma meklētājus, noņem pirkstu nospiedumus, iegūst sākotnējo informāciju no patvēruma meklētājiem un veic citus pasākumus, lai iegūtu visu informāciju, ko pēc tam nodot pārvaldei izskatīšanai un lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņemšanai.

Pēc informācijas saņemšanas no Valsts robežsardzes pārvalde uzsāk patvēruma iesnieguma izskatīšanu, norāda PMLP. Iesnieguma izskatīšanas laikā tiek veikta padziļināta personiskā intervija ar patvēruma meklētāju. Katrs patvēruma iesniegums tiek rūpīgi izskatīts, iedziļinoties individuālajā gadījumā, izmantojot precīzu un aktualizētu informāciju no dažādiem avotiem, piemēram, no Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras un Apvienoto Nāciju Organizācijas augstā komisāra bēgļu lietās, un starptautiskām cilvēktiesību organizācijām, par vispārējo situāciju patvēruma meklētāja izcelsmes valstī un, ja nepieciešams, valstīs, caur kurām tas devies.