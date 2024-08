Mančestras "City" futbolisti premjerlīgas jauno sezonu sāk ar uzvaru pār "Chelsea"

Mača 18.minūtē pēc Bernārdu Silvas piespēles Ērlings Holanns saņēma bumbu, atbrīvojās no aizsargiem un no tuvas distances raidīja to tīklā. Puslaika beigās bumba nonāca arī viesu vārtos, taču Nikolasa Džeksona vārtu guvums aizmugures situācijas dēļ netika ieskaitīts.