Video Ko tādu katru dienu neredzēsi... Futbolists tiek izraidīts no spēles par urinēšanu

Pēc 70 nospēlētām minūtēm "Cantorcillo" futbolists satraumējās, glābjot savu komandu no ielaistiem vārtiem. Viņam bija nepieciešama mediķu palīdzība, uz neilgu laiku apturot spēli.

Gaidot, kad varēs izpildīt stūra sitienu, "Atletico Awajun" spēlētājs Sebastjans Munozs uz brīdi nogāja nost no laukuma un urinēja uz sētas. To ieraudzīja spēles galvenais tiesnesis, kurš nekavējoties parādīja futbolistam sarkano kartīti un izraidīja viņu no mača.