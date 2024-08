Latvijas Bobsleja un skeletona federācija lems par ģenerālsekretāra Ekmaņa atlaišanu

Tāpat pēc raidījuma atlūgumu uzrakstījis Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Sandis Prūsis, lūdzot viņu atbrīvot no amata LBSF valdē, taču pirmdien notikušajā LBSF valdē viņa atlūgums tika noraidīts.

LBSF prezidents Ansis Zeltiņš pagaidām neapstiprināja Ekmaņa atbrīvošanu no amata, taču nenoliedza, ka šobrīd par to notiekot sarunas. Ekmanis varētu tikt atbrīvots gan no ģenerālsekretāra, gan valdes locekļa amata.