Ukraiņi notriekuši trīs krievu raķetes un 25 dronus

Krievi uzbruka ar divām ballistiskajām raķetēm "Iskander-M"/KN-23 no Voroņežas apgabala, spārnoto raķeti "Iskander-K" no Brjanskas apgabala, vadāmajām aviācijas raķetēm H-59 no Kurskas un Zaporižjas apgabalu gaisa telpas, kā arī ar 26 trieciendroniem "Shahed" no Primorskoahtarskas, Jeiskas, Kurskas rajoniem.