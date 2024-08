Nosaukts aizvadītās sezonas labākais futbolists Premjerlīgā

No "City" uz balvu sieviešu konkurencē pretendēja arī Jui Hasegava un Lorena Hempa, bet vēl par to cīnījās trīs "Chelsea" pārstāves - Niama Čarlza, Erina Katberta un Lorena Džeimsa.

Par PFA gada labāko jaunāko spēlētāju tika atzīts Kouls Palmers no "Chelsea", bet dāmu konkurencē šo balvu ieguva Greisa Klintone, kura aizvadīto sezonu pavadīja "Totenhemas "Hotspur" rindās īrē no Mančestras "United".

Tikmēr 40 gadus vecais aizsargs Lūingtons aizvadītajā sezonā laboja Anglijas profesionālo līgu rekordu aizvadītajos mačos viena kluba rindās - decembrī viņš devās laukumā Miltonkeinsas "Dons" ("MK Dons") kreklā jau 771.reizi. Komanda, kuru viņš pārstāv no 20023.gada (toreiz vēl "Wimbledon") pagājušajā sezonā spēlēja pēc spēka ceturtajā līgā - "League Two".

Par pēc spēka otrās līgas - "Championship" - gada labāko spēlētāju tika atzīts Krisensio Samervils no Līdsas "United", par trešās līgas - "League One" - gada spēlētāju atzīts Alfijs Mejs no Čārltonas "Athletic", bet "League Two" labākā spēlētāja balvu izpelnījās Džodijs Džounss no "Notts County".