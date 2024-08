Čehija izmantos ieņēmumus no iesaldētajiem Krievijas aktīviem munīcijas sagādei Ukrainai

"Šis ir vēl viens apliecinājums mūsu ārvalstu partneru uzticībai Čehijas munīcijas sagādes iniciatīvas efektivitātei," sacīja Černohova. "Pamatojoties uz šīs iniciatīvas panākumiem, Eiropas Savienība pirms dažām nedēļām vērsās pie mums ar lūgumu izmantot līdzekļus no iesaldētajiem Krievijas aktīviem munīcijas iegādei Ukrainai," viņa piebilda.

Pēdējo mēnešu laikā Prāga veikusi šos iepirkumus ļoti diskrēti, galvenokārt iegādājoties munīciju no valstīm ārpus Eiropas un neatklājot tās konkrēto izcelsmi. Darījumu saglabāšana slepenībā ir ļoti svarīga, jo daži no šiem piegādātājiem var būt iesaistīti arī ieroču piegādē Krievijai vai arī izvēlas palikt anonīmi, lai izvairītos no politiskām un diplomātiskām sekām.