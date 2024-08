Ar vairāk nekā 200 000 eiro lielu uzņēmuma ziedojumu savāc nepieciešamo finansējumu ar vēzi sirgstošā Gabriela ārstēšanai

Tagad ārstu konsīlijs Mutoram ir nozīmējis imūnterapiju ar medikamentu "Dinutuximab beta", kas slimību varot apturēt, taču zāles ir ļoti dārgas un tikai daļēji valsts apmaksātas. Kopā nepieciešamā summa pusgada ārstēšanās kursam ir 497 728 eiro, no kuriem valsts apmaksā 14 228,72 eiro. Viena deva, kas sastāv no desmit flakoniem un kuru ievada desmit dienu laikā, maksā 96 700 eiro. Kopā nepieciešamas piecas šādas devas ar 35 dienu intervālu.

Kā aģentūru LETA informēja "Ziedot.lv" pārstāve Ilze Ošāne, organizācija ir saņēmis ziņu no valsts uzņēmuma, kas esot gatavs atsaukties politiķu lūgumam ziedot onkoloģisko pacientu atbalstam.

Organizācija saņēmusi pozitīvu ziņu, ka valsts uzņēmums AS "Latvenergo" pēc premjeres un ekonomikas ministra lūguma izvērtēt iespējas ziedot onkoloģisko pacientu atbalstam ir atsaucies un veiks ziedojumu "Ziedot.lv" Onkoloģijas pacientu atbalsta programmai, lai līdzfinansētu medikamentus.

No šī ziedojuma "Ziedot.lv" segs trūkstošos līdzekļus trešajai no piecām zāļu devām Gabrielam Mutoram, kuram ar iedzīvotāju un uzņēmumu palīdzību līdz šim no nepieciešamajiem 483 499 eiro bija saziedoti 266 000 eiro.