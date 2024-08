Par izvairīšanos no bērna uzturlīdzekļu maksāšanas vīrietim piespriež 30 dienu cietumsodu

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments ir atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību, tādējādi ir stājies spēkā spriedums, ar kuru kādam vīrietim piespriesta brīvības atņemšana uz 30 dienām par izvairīšanos no pienākuma maksāt uzturlīdzekļus bērnam, aģentūru LETA informēja AT.