"Apollo.lv" atsauc LETA publicēto ziņu "Ar "Latvenergo" ziedojumu savāc nepieciešamo pusmiljonu eiro ar vēzi sirgstoša jaunieša ārstēšanai"

Plkst. 16.05 Ziedot.lv informēja "Apollo.lv", norādot, kādu informāciju nosūtīja LETAi: "Ziedot.lv ir saņēmis pozitīvu ziņu, ka valsts uzņēmums AS Latvenergo, pēc premjeres un ekonomikas ministra lūguma izvērtē iespējas ziedot Ziedot.lv Onkoloģijas pacientu atbalsta programmai, lai līdzfinansētu medikamentus.

No šī ziedojuma Ziedot.lv segtu arī trūkstošos līdzekļus trešajai (no piecām kopā) zāļu devai Gabrielam Mutoram, kuram ar iedzīvotāju un uzņēmumu palīdzību līdz šim no 483 499 nepieciešamajiem eiro saziedoti 266 000 eiro."