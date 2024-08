Video "Tas ir cita līmeņa stulbums." UFC prezidents šokā par cīkstoņa publikāciju

Tas radīja jautājumu – vai cīņa tiks atcelta? Arī Omailijs rupji komentēja video: "Lai šī mazā žurka pat nedomā atteikties no cīņas." Pats Merabs atbildēja, ka savainojums nav nopietns, un viņš nekādā gadījumā neizlaidīs gaidāmo dueli.

Tas gan radīja papildjautājumu – kāpēc Merabs publicēja video ar iegūto savainojumu pirms cīņas? To nespēja saprast arī UFC prezidents Vaits.

"Tagad visa pasaule zina par Meraba savainojumu," sacīja Vaits. "Viņš pats to publicēja. Mūsu čaļi ir tik stulbi, tas ir pilnībā neticami. Kad kaut kas notiek boksa treniņnometnēs, par to neviens cits neuzzina. Tikmēr mūsu cīkstoņi nevar sagaidīt, kad iemest to visu sociālajos medijos."