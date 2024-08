VIDEO Ielika maisā un iekāra krūmā. Rīdziniekus šokē sievietes nežēlība pret kaķēnu

Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Kāda jauna sieviete Rīgā nolēmusi atbrīvoties no aptuveni divus mēnešus veca kaķēna. Viņas metode bijusi cietsirdīga – sieviete to ievietojusi lielā maisā un iekārusi vienā no krūmiem pie daudzdzīvokļu mājas, vēsta TV3 raidījums "Bez tabu".