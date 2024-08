Policija aiztur pusaudžus, kuri mēneša laikā mēģināja veikt vairākas zādzības Latgalē

Policija saņēma informāciju, ka 3.augustā kāds 2009.gadā dzimis jaunietis Daugavpilī no nožogotas teritorijas veica velosipēda zādzību. Savukārt 9.augustā tas pats jaunietis kopā ar kādu citu arī 2009.gadā dzimušu jaunieti Augšdaugavas novadā Naujenes pagastā mēģināja veikt degvielas zādzību no uzpildes mucas, bet noziegumu neizdevās izdarīt līdz galam no vainīgajiem neatkarīgu iemeslu dēļ.