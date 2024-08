Medijs: Ukrainas armija jau daļēji sasniegusi visus tās mērķus Kurskas apgabalā

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ar iebrukumu Krievijas Kurskas apgabalā veica riskantu manevru, cerot, ka tas izsitīs Maskavu no līdzsvara un piespiedīs to uz apgabalu pārsviest karavīrus no Ukrainas austrumu apgabaliem. Tāpat svarīgs mērķis bijis piespiest Rietumvalstis aktīvāk atbalstīt Ukrainu ar ieročiem un pārliecināt no kara nogurušos ukraiņus, ka viņu armija vēl ir spējīga cīnīties. Daļa šo mērķu jau ir sasniegti, vērtē ASV izdevums "The Wall Street Journal"