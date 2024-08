Igaunijā avarējušā autobusa pasažieri bijuši 20 Latvijas pilsoņi, kuri jau nogādāti mājās

Igaunijā avarējušais tūristu autobuss no Latvijas.

24. augustā Valgas apriņķa Tervas pagastā tūristu autobuss no Latvijas pēc sadursmes ar vieglo automobili un, lai izvairītos no smagākām sekām, nobrauca no ceļa, kur autobuss apgāzās uz sāniem ceļa nomalē, ziņo Igaunijas policija.