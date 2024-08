VIDEO Iestrēguši miljoni un lēmumu trūkumi. "Rail Baltica" nedienas turpinās

Apmēram 400 miljoni eiro – tik lieli līdzekļi no Eiropas fondiem šobrīd faktiski iestrēguši Satiksmes ministrijā. Lielākā daļa no tā bija paredzēta investīcijām dzelzceļa jomā, bet ir skaidrs, ka fondu izlietošanai atvēlētajā termiņā to izmantot nepaspēs, svētdien ziņo Latvijas Televīzijas raidījums "De Facto".