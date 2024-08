Kādas sekas varētu būt iemaksu samazināšanai otrajā pensiju līmenī?

Krūmiņš skaidroja, ka pie prognozētās demogrāfiskās situācijas Latvijā pensiju pirmais līmenis jeb vecuma pensija nevarēs nodrošināt ne tuvu tādu ienākumu līmeni, pie kāda ir pieradis strādājošs cilvēks. Saglabājoties izaicinošai demogrāfiskai situācijai, sabiedrības novecošanās rezultātā pieejamais pensiju kapitāls būs jādala uz arvien lielāku cilvēku skaitu, līdz ar to arī valsts nodrošinātajai pensijai būs arvien grūtāk pienācīgi aizvietot pirms pensijas vecuma atalgojumu.

Pašreizējās prognozes liecina, ka 2050.gadā vienu pensionāru uzturēs divi strādājošie, nevis trīs, kā tas ir patlaban, attiecīgi tas ir 33% kritums to strādājošo skaitā, kas, balstoties uz solidaritātes principu, nodrošina pensiju pirmā līmeņa izmaksu tā brīža pensionāriem, uzsvēra Krūmiņš.

Eksperts minēja, ka daudziem strādājošajiem pensiju otrais līmenis būs vienīgais reālais nākotnes uzkrājums. Tieši tādēļ izskanējusī ideja samazināt pensiju otrā līmeņa iemaksas no 6% līdz 4% no sabiedrības labklājības viedokļa ir nepieņemama. Šāda lēmuma pieņemšana nozīmīgi pasliktinātu šobrīd strādājošo cilvēku nākotnes finansiālo situāciju, turklāt šāds iemaksu samazinājums nozīmētu arī aptuveni 33% kritumu pensiju otrā līmeņa uzkrājumā.

Lai arī šīs iemaksas ir tikai daļa no uzkrājuma vecumdienām šī brīža strādājošajiem, tās ir viena no būtiskākajām pensijas kapitāla sastāvdaļām, uz ko iedzīvotāji paļaujas, skaidroja Krūmiņš. Turklāt šādas izmaiņas varētu likt straujāk paaugstināt pensionēšanās vecumu, darba gadu pieaugumam pārsniedzot sagaidāmā mūža ilguma pieaugumu - tādējādi strādājošajiem ne vien ilgāks laiks jāpavada darba tirgū, bet vienlaikus arī atpūtas gadi dzīves nogalē tiek saīsināti.

Jau ziņots, ka Finanšu ministrijas (FM) piedāvātais darbaspēka nodokļu pārskatīšanas scenārijs paredz, ka 2025.gadā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) likme tiktu mazināta par vienu procentpunktu - no līdzšinējiem 23,59% līdz 22,59%, savukārt darba ņēmēja likme saglabātos nemainīga - 10,5%. VSAOI griestus rosināts celt no līdzšinējiem 78 100 eiro līdz 105 300 eiro.

Darba devēja VSAOI likmes samazināšanu par vienu procentpunktu piedāvāts kompensēt ar valsts fondēto pensiju shēmas iemaksu terminētu samazināšanu par diviem procentpunktiem, proti, no 6% līdz 4% no 2025.gada. Valsts fondēto pensiju shēma no tā zaudētu 203,9 miljonus eiro.