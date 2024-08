Izliekoties par likumsargiem, krāpnieki Latgalē dažās dienās izvilina vairākus tūkstošus eiro

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirknis saņem informāciju no iedzīvotājiem par krāpniekiem, kuri uzdodas par policijas darbiniekiem un cenšas izkrāpt naudu. Krāpnieki pieprasa lielas naudas summas, lai it kā cietušo radinieki izvairītos no atbildības.