"Tu drīksti atstāt kabīni, ja beigsi raudāt". Lidmašīnas tualetē ieslēdz mazu bērnu

Incidents raisījis internetā diskusijas par to, kā rīkoties ar maziem bērniem sabiedriskās vietās.

Daļa cilvēku kritizējuši sievietes par empātijas trūkumu un mēģinājumu iebiedēt bērnu. Taču viena no sievietēm skaidroja, ka darījusi to, lai nomierinātu bērnu un ļautu pārējiem pasažieriem atpūsties. Pēc viņas vārdiem, daļa pasažieru bija pārcēlušies uz lidmašīnas aizmuguri, tālāk no bērna brēcieniem, bet citi bija iebāzuši ausīs papīra salvetes.