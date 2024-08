RFS uz Rīgu izdevies atvest vienu no Eiropas lielākajiem futbola klubiem

Pirms izlozes 36 komandas pēc UEFA klubu ranga tika sadalītas četros grozos, RFS nonākot ceturtajā no tiem. Pamatturnīrā, kas norisināsies no 25.septembra līdz 30.janvārim, komandas aizvadīs mačus pret astoņām dažādām pretiniecēm, tiekoties ar divām komandām no katra groza.