Putins Kimam uzdāvinājis 24 šķirnes zirgus

Saskaņā ar "The Times" ziņām šie zirgi ir Orlas rikšotāji, kas ir Kima iemīļota zirgu šķirne un uz kuriem viņš redzams propagandas fotogrāfijās. 2022.gadā uz Phenjanu tika nosūtīti 30 šīs šķirnes zirgi.

Lai gan Ziemeļkoreja izstrādā kodolieročus un ballistiskās raķetes, tā arī iegulda līdzekļus vienā no pasaules vecākajām militārajām tehnoloģijām, veidojot armijas zirgu vienību tīklu. Saskaņā ar oficiālām tirdzniecības atskaitēm Ziemeļkoreja no 2020. līdz 2023.gadam iztērējusi vismaz 600 000 ASV dolāru par šķirnes zirgiem, kas importēti no Krievijas.