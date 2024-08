Pēc saļimšanas koncerta laikā miris ASV reperis "Fatman Scoop"

"Fatman Scoop" jeb īstajā vārdā Īzaks Frīmans popularitāti ieguva, pateicoties 2003.gada grāvējam "Be Faithful", kas tika veidots kopā ar "Crooklyn Clan".

2005.gadā "Fatman Scoop" tika uzaicināts piedalīties Meraijas Kerijas hitā "It''s Like That" un Missy Elliott dziesmā "Lose Control". Abi pieminētie hiti kļuva par grāvējiem un iekaroja topu virsotnes.