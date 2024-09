Šlesers noskatījis Rīgas mēra amatu

Šlesers gan apgalvo, ka šis biznesa projekts un viņa dalība Rīgas vēlēšanās neesot saistītas lietas: "Šim projektam nav nepieciešams atbalsts no pašvaldības, finansiālais atbalsts, jo visa infrastruktūra tiks izbūvēta no privātā uzņēmuma puses. Tas, kas pilsētai būs jānodrošina, tā ir iespēja piekļūt komunikācijām. To, ko nosaka likums: ūdens, kanalizācija un tā tālāk. Visas pārējās investīcijas veiks privātais uzņēmums. (..) Un protams, ja gadījumā būs kāds jautājums, es konsultēšos ar to pašu KNAB un tā tālāk, bet par to šodien neiet runa."