Dziedātāja un šovu zvaigzne Elīna Gluzunova (īstajā vārdā Elīna Lejniece) pavisam noteikti ir viena no pēdējā laika apspriestākajām personībām Latvijā, pateicoties attiecību līkločiem. Nu viņa pievienojusies šovam "Slavenības. Bez filtra", kur jau pirmajā epizodē atklājās, ka viņai aizvadītajā vasarā bijis īslaicīgs romāns ar viltus ziņu izplatītāju Niku Endziņu. Sarunā ar TVNET+ Elīna atklāja vairāk par to, kā beidzās attiecības ar skandalozo Endziņu, kas notiek starp viņu un viņas bērnu tēvu Artjomu, kā arī to, kāpēc jau atkal ir gatava visai Latvijai rādīt savu ikdienu.