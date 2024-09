Cik lielu atbalstu mājsaimniecības varētu saņemt augsta energoresursu cenu kāpuma gadījumā?

Ja mājsaimniecība izmanto elektrību, dabasgāzi, decentralizēto kurināmo (malka, granulas, briketes, naftas gāze, dīzeļdegviela) apkures vajadzībām vai saņem centralizēto siltumenerģiju, tad periods, kurā mājsaimniecībām tiek piešķirts atbalsts, ja energoresursu cena pārsniedz noteikto slieksni, ir no 1.oktobra līdz 30.aprīlim. Savukārt atbalsta periods elektroenerģijai, ko izmanto vispārīgam patēriņam, ne apkurei - atbalsta periods ir visu kalendāro gadu.

Elektroenerģijas pirmajām 100 kilovatstundām (kWh) paredzēta atlaide astoņi eiro, nepārsniedzot rēķina summu par patērēto elektroenerģiju, elektroenerģijai, ko izmanto apkures vajadzībām ar patēriņu 500-2000 kWh mēnesī - 50% no elektrības cenas, kas pārsniedz 0,16 eiro par kWh, bet ne vairāk kā 0,1 eiro par kWh.

Dabasgāzei, kas tiek izmantota apkurei ar patēriņu vismaz 221 kWh mēnesī - paredzēta atlaide 110 eiro, nepārsniedzot rēķina summu par patērēto dabasgāzi, centralizētai siltumapgādei - 50% no starpības, ko veido SPRK/pašvaldības apstiprinātais tarifs un tarifu slieksnis, kas ir virs 111 eiro par MWh, granulām, briketēm, ja to iegādes apjoms ir līdz 10 tonnām - 50% no cenas, kas pārsniedz 325 eiro tonnā, bet ne vairāk kā 100 eiro tonnā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).