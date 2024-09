Piedāvā izveidot jau esošā sliežu ceļu platuma savienojumu "Rail Baltica" Rīgas loka pabeigšanai

Risinājuma pamatā ir abu dzelzceļa infrastruktūru (1435 mm un 1520 mm) sinerģija Rīgas areālā - 1520 mm dzelzceļa līnijas izbūve no lidostas līdz Imantas stacijai, izmantojot jaunizveidojamo "Rail Baltica" infrastruktūru (estakādi un uzbērumu), 1520 mm dzelzceļa līnijas modernizācija posmā Imanta-Rīgas Centrālā stacija, pabeigta Rīgas Centrālās stacijas dienvidu daļa un pabeigts lidostas pasažieru terminālis.

SM norāda, ka pašreizējā 1520 mm dzelzceļa infrastruktūra var nodrošināt pasažieru ekspreša vilciena kustību uz un no Rīgas Centrālās stacijas un Rīgas lidostas ik pēc 30 minūtēm.

Līdz ar to Salaspils novadā "Rail Baltica" Daugavas šķērsojuma vietā pie Rīgas HES ūdenskrātuves veidojama pasažieru stacija vietējās pasažieru plūsmas sasaistei ar "Rail Baltica" 1435 mm dzelzceļa līniju. Modernizētajā līnijā tiktu nodrošināti ekspreša reisi uz Rīgas Centrālo staciju un Rīgas lidostas dzelzceļa stacijām, izmantojot AS "Pasažieru vilciens" (PV) atspoles tipa vilcienus, kuri kursē pa esošo 1520 mm līniju no centra līdz Imantai un tālāk pa jaunizbūvētu 1520 mm atzaru līdz lidostai.