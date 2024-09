KDR vairāk nekā 120 cilvēki nogalināti neveiksmīgā mēģinājumā izlauzties no cietuma

Liels skaits ieslodzīto masveidā mēģināja izkļūt no Makala Centrālcietuma 2. septembrī ap plkst. 2 pēc vietējā laika, žurnālistiem paziņoja KDR iekšlietu ministrs Žakmeins Šabani Lukū Bihango.

Pirmdienas rītā pēc brīdinājuma šāvieniem no ložu brūcēm miruši 24 ieslodzītie. Lielākā daļa pārējo nomira no nosmakšanas vai traumām, ko izraisījusi lielā burzma.

Pirms septiņiem gadiem no šī paša cietuma, valstī lielākā cietuma, izbēga vismaz 4000 ieslodzīto.

"No pulksten 1 vai 2 no rīta un līdz aptuveni 5 bija dzirdami šāvieni," ziņu aģentūrai AFP sacīja Daddi Soso, kurš dzīvo netālu no cietuma.