"Mani vecāki neticēja man." Paraolimpiskā čempiona Riharda Snikus skaudrais dzīvesstāsts

Kad Rihards piedzima, dzemdību traumas rezultātā viņam tika noteikta diagnoze – cerebrālā bērnu trieka. Mamma, nespējot ar to samierināties, Rihardu pameta, nododot audzināšanā savai ģimenei. "Mani izaudzināja vecvecāki, jo īstie vecāki pameta, kad uzzināja, ka man ir cerebrālā trieka. Es par to it kā visu laiku zinu un īpaši nepārdzīvoju, jo tāds acīmredzot bija liktenis. Es pat īsti nekad negribētu vecākus redzēt, jo viņi mani pameta, viņi neticēja man. Bet es viņiem pateiktu lielu paldies, ka atstāja mani vecvecākiem un deva tādu likteni."

Rihards raksta, ka maz ko atceras no bērnības. Viņš zina, ka vecvecāki daudz ar viņu strādāja un uztvēra kā parastu, normālu cilvēku: "Bez vecvecākiem es nebūtu tas, kas esmu pašlaik, jo tas, ko viņi manī ir ieguldījuši, tas ir neaptverami daudz. Ar vienkāršu paldies to nemūžam nevarēšu pateikties. Arī manai māsai Elīnai. Zinot to, ka man bija ļoti liela motivācija, lai sevi attīstītu, kļūtu veselāks, tas arī izdevās. Es arī zinu to, ka agrā bērnībā normāli varēju parunāt, bet neviens nezina, kas vienā brīdī notika ar runas prasmēm. Es drīzāk uzskatu, ka tā ir manas mammas kļūda, nevis ārstu, jo viņa nepaklausīja ārstus un ļoti daudz gāja izklaidēties, zinot to, ka mani tūlīt laidīs pasaulē."