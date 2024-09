Rīgā būs iespēja satikt leģendāro futbolistu Ševčenko

Mediji un interesenti aicināti uz tikšanos ar 2004. gada Zelta bumbas ieguvēju, sava laika vienu no vadošajiem uzbrucējiem pasaules futbolā un 2003. gada UEFA Čempionu līgas uzvarētāju.

Tikšanās notiks "Lidl Arena" izklaides un futbola hallē, Kauguru ielā 6, Rīgā no plkst.14:30. Pasākuma programma:

Piektdien, 6. septembrī, plkst.19 "LNK Sporta parkā" mājas spēli aizvadīs Ukrainas U-21 izlase, kas Eiropas čempionāta kvalifikācijā tiksies ar vienaudžiem no Serbijas.

Sākot no 2022. gada LFF dažādos veidos paudusi un sniegusi atbalstu Ukrainai. Tā kā viena no pirmajām futbola federācijām Eiropā paziņoja par dažāda veida atbalstu Ukrainas jaunatnes futbolistiem. Ar LFF finansiālo atbalstu katru svētdienu notika bezmaksas futbola treniņi ukraiņu bērniem un ģimenēm. Ar īpašu atbalsta programmu LFF biedru klubi tika stimulēti iekļaut bēgļus no Ukrainas Latvijas futbola vidē.