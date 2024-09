"Mēs šādu iespēju vispār neizskatām." Kalvītis komentē Krievijas hokejistu dalību OS

Latvijas hokejistiem paredzēts spēlēt C apakšgrupā kopā ar Slovākiju, kas svētdien arī uzvarēja vienā no kvalifikācijas turnīriem, un pēc ranga vietas olimpiskajās spēlēs nodrošinājušajām ASV un Krieviju, kuru IIHF vēl nav diskvalificējusi no 2025./2026.gada sezonas sacensībām.