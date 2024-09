"airBaltic" piedāvās četrus jaunus maršrutus no Rīgas

Maršrutu Rīga-Žesova "airBaltic" plāno sākt no šī gada 28.oktobra ar diviem lidojumiem nedēļā, savukārt no Rīgas uz Klužu-Napoku no nākamā gada 2.maija ar diviem lidojumiem nedēļā.

Tāpat maršrutu Rīga-Stavangere sāks nodrošināt no nākamā gada 3.jūnija ar diviem lidojumiem nedēļā, bet no Rīgas uz Mikonu - no nākamā gada 5.jūnija ar vienu lidojumu nedēļā.

Vienlaikus "airBaltic" plāno sākt lidojumus piecos jaunos maršrutos no Tallinas un septiņos no Viļņas, tādējādi kopumā no Baltijas valstīm piedāvājot lidojumus 16 jaunos maršrutos.

Tostarp no Tallinas "airBaltic" piedāvās jaunus maršrutus uz Barselonu un Palma De Maljorku Spānijā, Hamburgu Vācijā, Reikjaviku Islandē un Tirānu Albānijā, bet no Viļņas - uz Telavivu Izraēlā, Prāgu Čehijā, Kišiņevu Moldovā, Rodas salu Grieķijā, Valensiju un Ivisu Spānijā, kā arī Tirānu Albānijā.

Jau ziņots, ka "airBaltic" pagājušajā gadā pārvadāja kopumā 4,536 miljonus pasažieru, kas ir par 35,7% vairāk nekā 2022.gadā, un veica 44 100 lidojumu, kas ir par 18,3% vairāk nekā gadu iepriekš.

"airBaltic" auditētais apgrozījums pagājušajā gadā bija 664,289 miljonu eiro apmērā, kas ir par 33,2% vairāk nekā 2022.gadā, kā arī kompānija guva peļņu 33,852 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.

Latvijas valstij pieder 97,97% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 2,03%.