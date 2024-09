"Netaisos slēpties no nepopulārām patiesībām." Briškens reaģē uz prezidenta kritiku un AS vēršanos prokuratūrā

"Bet tam visam tomēr ir cena, un es gribētu sagaidīt no atbildīgās ministrijas skaidru redzējumu par to, kā mēs tālāk attīstāmies, savlaicīgas atbildes uz pamatotiem jautājumiem," pauda prezidents, vienlaikus atgādinot, ka "airBaltic" valsts kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija .

Jau vēstīts, ka valdība piektdien, 30.augustā, slēgtajā daļā vienojās, ka valstij pēc "airBaltic" akciju sākotnējā publiskajā piedāvājumā (IPO) kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija.

Savukārt Briškens atzīmēja, ka valsts iegūst gan no nomaksātajiem nodokļiem, gan no darbavietām, gan arī no nodrošinātās savienojamības.