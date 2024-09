Kronbergs skaidro, kāpēc pagaidām nedrīkst izmantot speciālos avioreisus

Tāpat Kronbergs pauda, ka, viņaprāt, visi VK direktori ir zaudējuši amatu, pateicoties tam, kā konkrētā situācija ir menedžēta no darbinieku puses.

Vienlaikus Kronbergs skaidroja, ka VK šobrīd ir uzdevums gan no Ģenerālprokuratūras, gan no Valsts kontroles izrietošās revīzijas, gan premjeres rezolūcijas izstrādāt normatīvu par to, kas šie ir par reisiem un kurai grupai tādi būtu nepieciešami.