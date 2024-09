"airBaltic" IT direktora amatā ieceļ Bērziņu

"airBaltic" norāda, ka Bērziņš ir vadījis Baltijas IT organizāciju uzņēmumā "Rimi Baltic", bet pirms pievienošanās "Rimi Baltic" Bērziņš bijis IT pārvaldes vadītājs "Swedbank", kur viņš bija atbildīgs par IT pārvaldi Zviedrijā un Baltijā, kā arī ieņēma vairākus citus IT vadības amatus "Swedbank". Viņš bijis arī "Siemens IT Solutions and Services" nodaļas direktors, kā arī strādājis "Erskine Management Consultancy", "Aquila", "Result" un "PricewaterhouseCoopers".