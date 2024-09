Sinoptiķi prognozē, cik ilgi Latvijā vēl saglabāsies vasarīgi silts laiks

Nedēļas nogalē nokrišņi nav gaidāmi un pūtīs lēns austrumu puses vējš. Gaisa temperatūra naktīs pazemināsies līdz plus 9, plus 14 grādiem, bet piekrastē būs plus 14, plus 18 grādus silts.

Dienā termometra stabiņa atzīme pakāpsies līdz plus 22, plus 26 grādiem, sestdien valsts rietumu daļā sasniedzot pat plus 28 grādus.

Saglabājoties sausam laikam, vietām Latvijas austrumu daļā mežos gaidāma augsta ugunsbīstamība.

Nākamās nedēļas sākumā turpinās spīdēt saule, būs silts laiks un saglabāsies lēns vējš.

Naktīs gaiss atdzisīs līdz plus 13, plus 18 grādiem, bet dienā temperatūra paaugstināsies līdz plus 21, plus 26 grādiem.

Nedēļas vidū gaidāms lietus, vējš iegriezīsies no rietumu puses, un laiks kļūs nedaudz vēsāks.

Piemēram, Rīgā ceturtdien gaisa temperatūra varētu nesasniegt plus 20 grādus.