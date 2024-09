Zelenskis septembrī iepazīstinās Baidenu, Harisu un Trampu ar uzvaras plānu

"Es gribēju parādīt uzvaras plānu prezidentam Baidenam, bet nolēmu to darīt pēc panākumiem Kurskas apgabalā, tāpēc to nedarīju agrāk," intervijā amerikāņu televīzijas kanālam "NBC News" sacīja Zelenskis.

Viņš uzsvēra, ka Ukrainas uzvaras plāns ir veidots, pamatojoties uz izpratni par to, kā valsts var gūt panākumus karā ar Krieviju. Pēc Zelenska domām, šis plāns nav atkarīgs no Krievijas, bet gan no Ukrainas partneriem un viņu gatavības atbalstīt Ukrainas uzvaru.