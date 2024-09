Par apsūdzībām saistībā ar seksuālu uzmākšanos atlaists Brazīlijas cilvēktiesību ministrs

"Ņemot vērā smagās apsūdzības ministram Silvio Almeidam un pēc viņa izsaukšanas uz sarunu (..) prezidents Lula nolēma atcelt no amata Cilvēktiesību un pilsonības ministrijas vadītāju," paziņoja prezidenta administrācija.

Ziņu vietne "Metropoles" ceturtdien vēstīja, ka Brazīlijas "Me Too" apvienība bija saņēmusi sūdzības par Almeidu no vairākām sievietēm, starp kurām bija rasu līdztiesības ministre Anjelle Franko.