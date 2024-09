Otrdien vietām Latvijā ilgstoši līs

Skandināvijā pastiprinās ciklons, ar to saistīta aukstā atmosfēras fronte no rietumiem pietuvojusies Latvijai. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1001 hektopaskāla Kurzemes rietumos līdz 1013 hektopaskāliem Krievijas pierobežā.