Pabriks piekrita, ka drons nebūtu jāiznīcina ar raķetēm no lidmašīnas, bet tas ir neitralizējams ar cita veida ieročiem, piemēram, ar ložmetēju no lidmašīnas. Tāpat šāds lidaparāts ir neitralizējams no zemes ar ložmetējiem, tuvās darbības rādiusa attāluma pretgaisa aizsardzības sistēmu "RBS-70", pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmu "Stinger".