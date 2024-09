"Protams, ka daļa no šīm atbildēm nav atklājamas objektīvu iemeslu dēļ. Diemžēl. Mums ir dažāda veida plāni, rīcības procedūras, kas ir NATO līmenī. Daļa no šīm procedūrām ir klasificētas, konfidenciālas, dažas - slepenas. Arī mūsu rīcība daudzos jautājumos ir klasificēta, jo tā parāda noteiktu NBS rīcības modeli," uzsvēra Valsts prezidents.

Viņš norādīja, ka ir vairāki jautājumi, kurus varēja vairāk skaidrot, taču Rinkēvičs cer, ka visi no šīs situācijas ir mācījušies, un runa nav tikai par to, kas ir darāms, uzlabojums, bet arī par to, kā runāt ar cilvēkiem. Pēc Valsts prezidenta paustā, ja cilvēks ir pārliecināts un zina, kāpēc un ko viņš dara, taču neizskaidro to apkārtējiem, nav jābrīnās, ka seko "pamatota sašutuma vētra" un daudz jautājumu.