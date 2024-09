Cik Latvijas klubiem jāmaksā par ārzemju futbolistu pieteikšanu?

Līdz ar to saglabāsies esošā kārtība – vienlaicīgi laukumā ir jāatrodas vismaz trim spēlētājiem, kuri ir federācijas sagatavoti spēlētāji. Par tādiem tiek uzskatīti tie spēlētāji, kuri vecumā no 12 līdz 21 gadam ir bijuši reģistrēti kādā no LFF klubiem vismaz trīs pilnas sezonas. Par federācijas sagatavotiem spēlētājiem tiek uzskatīti arī spēlētāji, kuri ir piedalījušies vismaz trijās Latvijas izlašu spēlēs.