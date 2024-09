Forbes: Putins pavēlējis Krievijas karaspēkam līdz 1. oktobrim atgūt kontroli Kurskā

Pēc Forbes vēstītā, ofensīva iedragāja Krievijas diktatora Vladimira Putina autoritāti. Viņš pavēlējis savam karaspēkam padzīt Ukrainas bruņotos spēkus no Kurskas apgabala.

"Krievijas pretuzbrukums ukraiņu izdzīšanai no Kurskas apgabala ir oficiāli sācies," sacīja somu analītiķis Joni Askola.

Krievi uzbruka Snagoskai, ciematam, kas atrodas uz dienvidiem no Seimas upes, dažus kilometrus uz ziemeļiem no robežas.

Kā tieši krievi nokļuva Snagoskā, nav skaidrs. No Krievijas kontrolētās teritorijas uz ciemu var nokļūt divos veidos: no ziemeļrietumiem pāri Seimas upei vai pa sauszemi no kaimiņpilsētas Korenevo.