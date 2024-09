LFF: Jauns futbola stadions veicinātu ekonomisko izaugsmi

No UEFA 55 dalībvalstīm 44 valstis jau šobrīd piedalās UEFA pamatturnīros, kas iepriekš bija zināma kā grupu turnīru stadija, bet tagad kā līgu fāze. Taču Latvija joprojām ir vienīgā dalībvalsts, kurai nav sava nacionālā stadiona. Šis fakts rada ievērojamu spiedienu gan uz valsts futbola attīstību, gan uz starptautisko sacensību rīkošanu Latvijā, kas veicinātu ne tikai sporta popularitāti, bet arī ekonomisko izaugsmi.

Viena no LFF prioritātēm ir ne tikai sporta attīstība, bet arī potenciālā ekonomiskā ieguvuma palielināšana no starptautiskajiem pasākumiem. Ļašenko uzsvēra, ka stadions varētu kļūt par būtisku Latvijas "eksporta preci", jo tas piesaistītu tūristus un izklaides industrijas pārstāvjus, kā arī radītu ievērojamu ekonomisko pienesumu valsts tautsaimniecībai. Atšķirībā no tradicionālā tūrisma, piemēram, prāmju pasažieriem, kas ierodas tikai uz īsu brīdi un veic minimālus tēriņus, futbola tūristi izmanto vietējās viesnīcas, transporta pakalpojumus, ēdināšanas iestādes un citas vietējās infrastruktūras iespējas. Tas veicinātu tūrisma industrijas attīstību un sniegtu ilgtermiņa pienesumu vietējai ekonomikai.