VIDEO Rēzeknes novada mērs par nokritušo Krievijas dronu uzzinājis no medijiem

Pašvaldību vadītāji pauž sašutumu par novēloto informācijas saņemšanu no valsts atbildīgajiem dienestiem saistībā ar Krievijas militārā drona "Shahed" nokrišanu Rēzeknes novadā. Viens no viņiem ir šī novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, kurš par lidrobota nokrišanu uzzināja no masu medijiem, vēsta "TV3 Ziņas".