VIDEO "Rīga atbild": Ko sabiedrība domā par kursiem skolotājiem par bērnu seksuālo audzināšanu?

Foto: Ekrānuzņēmums no video.

No nākamā gada 1. septembra visiem Latvijas skolotājiem būs nepieciešams apgūt bezmaksas kursus par bērnu seksuālo audzināšanu. Par to trešdien, 4. septembrī, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē informēja Izglītības ministrijas (IZM) pārstāvji. Kādas ir sabiedrības domas par šo ministrijas lēmumu? To devāmies noskaidrot TVNET rubrikā "Rīga atbild".