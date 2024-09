FOTO Ieskaties pasaulslavenā šova "Ir talants!" pirmā atlases raidījuma aizkulisēs

bija gan dziedātāji un pasaules līmeņa dejotāji, gan cilvēks, kurš prot no dārzeņa izgatavot pūšamo instrumentu, atpazīt ūdens sastāvu, vien pagaršojot to, bija arī cirka mākslinieku priekšnesumi, "cilvēks bez kauliem", sirms kungs, kurš izdancināja tiesnešus, un daudzi citi talantīgi dalībnieki.

Šovā redzēsim arī dalībniekus no citām valstīm – uz skatuves kāps diplomēti ķīmiķi no Lietuvas, kuri gandrīz uzspridzinās skatuvi un pārbiedēs šova tiesnešus, būs arī talanti no Ukrainas. Jau šobrīd varam atklāt, ka daži no talantiem būs tik īpaši, ka tiesneši izmantos iespēju nospiest zelta pogu jeb golden buzzer, tādējādi nodrošinot šiem dalībniekiem nokļūšanu finālā, kur par tiem, bez šaubām, runās visa Latvija.