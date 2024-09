Prāvs naudas sods, sabiedriskais darbs un publisks paziņojums. Izbeigta tiesa pret Džastinu Timberleiku

"Es pieļāvu kļūdu, bet es ceru, ka ikviens, kas šobrīd skatās un klausās, var no tā mācīties. Es zinu, ka es noteikti esmu ko iemācījies."

Kad policisti viņu apturēja, Timberleika acis izskatījušās stiklainas un "no viņa elpas nākusi spēcīga alkohola dvinga".

Viņa runas spējas bijušas palēninātas, norādīja amatpersonas. Viņš arī atteicies no alkometra pārbaudes, liecina ieraksti.

43 gadus vecais Timberleiks gatavojās sākt sava sestā albuma "Everything I Thought It Was" pasaules turneju.