"Re:Baltica": Kremlis dezinformācijas kampaņā centies sarīdīt Latvijas krievus pret Ukrainas bēgļiem

Vienlaikus "Re:Baltica" atzīmē, ka latviskie komentāri rakstīti no profiliem ar angļu personvārdiem, turklāt atskaitē fiksēti vairāki desmiti - visi pie Latvijas mediju ziņām par Ukrainu vai karu, visi kurinot naidu pret ukraiņiem. Katrā komentārā iekļauta saite uz vienu un to pašu viltus lapu, kas mēģina atdarināt portālu "Delfi", kur publicēta viltus ziņa - Polija it kā grasoties deportēt ukraiņu vīriešus. Šos melus 2022.gada vasarā aktīvi izplatīja Kremļa propagandisti, atzīmē "Re:Baltica".