VIDEO Kleistos puiša un meitenes izbrauciens ar motorolleru noslēdzas ar traģēdiju

Traģiskais negadījums notika svētdien, 15. septembrī, agri no rīta.

19 gadus vecs puisis kopā ar 20 gadus vecu meiteni uz motorollera bija devušies izbraucienā un pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ nobrauca no ceļa un ietriecās kokā.

"Sanāk tā, ka puspiecos no rīta brauca divatā un ietriecās kokā. Ap astoņiem no rīta izsauca kaimiņiene ātro palīdzību. It kā tas puisis uz vietas bija beigts. Bet meitene – tālāk bija aizlidojusi. Tad viņa tur sēdēja, kamēr izsauca ātro palīdzību. Ātrā palīdzība atbrauca, savāca. Viņa nāca pie samaņas. Droši vien tie, kas tirgojas ar puķēm, nāca pakaļ puķēm. Raudāja, bļāva. Izsauca ātro palīdzību," raidījumam stāsta vietējais iedzīvotājs Jānis.